Кого Карпович променяла на Прилучного: появились фото мужчины

По слухам, именно звезда сериала "Папины дочки" стала причиной окончательно расставания артиста с Агатой Муцениеце. Якобы и поводом той злосчастной драки, после которой битая актриса записала ролик, были отношения Павла Прилучного на стороне.
Впрочем, оказалось, Мирослава Карпович вступила в связь с женатым мужчиной будучи несвободной. Пользователи Сети вычислили бывшего парня девушки. Стоит добавить, артистка никогда не рассказывала о личной жизни, однако по совместным отметкам в соцсетях "диванные следователи" отыскали некого Игоря.
Правда, молодой человек инстаграм-страницу не ведет, а вот его мама, с которой Мирослава Карпович была в прекрасных отношениях, довольна активна в Сети.
Она неоднократно поздравляла актрису с праздниками и отмечала на общих фотографиях. Судя по публикациям, отношения у женщин были довольно близкие. Последнее фото с потенциальной невесткой родственница Игоря выложила в день рождения звезды 1 марта.
О том, что у Мирославы Карпович были близкие отношения с парнем, подтверждают комментарии, которые она оставляла под снимками его мамы. "С днем рождения Игореши нас всех. Спасибо вам за Знайку!" – написала артистка 1 ноября 2019 года.
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