"Полгода пыталась увести Павла из семьи": новые подробности романа Карпович и Прилучного

О том, что у Павла Прилучного роман с Мирославой Карпович, слухи поползли после того, как в Сети появились фотографии летнего отдыха актера в Крыму. Компанию артисту и его маленьким детям составила актриса, прославившаяся благодаря роли в комедийном сериале "Папины дочки".
К слову, многосерийный фильм вышел на экраны много лет назад. Мирослава Карпович исполнила еще несколько ролей в кино и театре и занялась озвучиванием, однако заметных работ на уровне "Папиных дочек" у артистки, как утверждают эксперты, нет. По слухам, именно поэтому с подачи Мирославы ее фото с Павлом и всплыли в Сети.
Судачат, будто Карпович имела виды на Прилучного с тех самых пор, как стала играть в спектакле "Косметика врага", в котором он является ее партнером. Якобы практически сразу у артистов закрутился роман.
"Карпович полгода пыталась увести Павла из семьи. Ее не остановило, что он женат, что у него двое маленьких людей. Хищная дама. Она просто вползла Прилучному в доверие. Связь Павла и Мирославы началась еще минувшей зимой", – заявил человек из актерской среды.
Теперь Карпович называют разлучницей. "Она фактически разбила его семью. И этот конфликт между Пашей и Агатой, который потом вылился в драку, спровоцировала Карпович. Агата ведь чувствовала, что у Павла кто-то есть", – сообщили в кулуарах.
Агата Муцениеце пока не прокомментировала роман бывшего мужа с коллегой. Хранит молчание и Павел Прилучный. А Мирослава, когда на нее полились грязь и оскорбления в Сети от поклонников Агаты и Павла, выступила с неоднозначным постом. Она опубликовала в личном блоге картинку и написала: "Иногда хочется крикнуть сплетницам: "Дайте сюда сценарий, а то я не знаю, что мне делать!"
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