"Отрицательный анализ": Цой поделилась радостным известием

Певица Анита Цой обнародовала в своем "Инстаграме" новое видео. На опубликованных кадрах звезда с улыбкой на лице сообщает, что ее тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
"Всем привет, мои любимые. Всем привет, мои прекрасные. Сегодняшнее утро принесло много замечательных, положительных новостей. Дело все в том, что мой мазочек на COVID-19 оказался отрицательным. То есть я теперь не заразная", – поделилась радостью Цой. Певица добавила, что в скором времени сможет вернуться домой.
Кроме того, Цой выразила надежду, что все будет хорошо, а коронавирус окажется побежденным. "Супер, классно. Мы все победим, Анита. Рада за Вас", "Молодец, я же писала вам ,вы жизнерадостная, позитивная, прекрасная, сильная женщина, такие как вы обязательно должны победить, берегите себя!", "Какая Вы позитивная, сколько жизнелюбия, даже через экран передается ваше настроение, люблю Вас!", – написали в ответ поклонники.
Напомним, что Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в одну из московских больниц в конце июня. Певица провела в самоизоляции три месяца.
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