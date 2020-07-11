"Отрицательный анализ": Цой поделилась радостным известием

Анита Цой обратилась к поклонникам в связи с радостным известием. Певица больше не заражена COVID-19.

Певица Анита Цой обнародовала в своем "Инстаграме" новое видео. На опубликованных кадрах звезда с улыбкой на лице сообщает, что ее тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

"Всем привет, мои любимые. Всем привет, мои прекрасные. Сегодняшнее утро принесло много замечательных, положительных новостей. Дело все в том, что мой мазочек на COVID-19 оказался отрицательным. То есть я теперь не заразная", – поделилась радостью Цой. Певица добавила, что в скором времени сможет вернуться домой.

Кроме того, Цой выразила надежду, что все будет хорошо, а коронавирус окажется побежденным. "Супер, классно. Мы все победим, Анита. Рада за Вас", "Молодец, я же писала вам ,вы жизнерадостная, позитивная, прекрасная, сильная женщина, такие как вы обязательно должны победить, берегите себя!", "Какая Вы позитивная, сколько жизнелюбия, даже через экран передается ваше настроение, люблю Вас!", – написали в ответ поклонники.

Напомним, что Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в одну из московских больниц в конце июня. Певица провела в самоизоляции три месяца.