Люди завалили цветами палату инфицированной Цой

Заболевшая коронавирусом Анита Цой идет на поправку. Певица показала, как выглядит ее палата в клинике.

В своем инстаграм-аккаунте звезда опубликовала красноречивый ролик: вся ее палата заставлена цветами. Поклонники беспокоятся за Аниту Цой и поддерживают в непростой период.

Фанаты присылают певице, помимо букетов, фрукты и открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления. "Именно в такие моменты жизни понимаешь цену дружбы, заботы, настоящего внимания. Спасибо, мои любимые! Я тронута до глубины души!" – призналась исполнительница.

Домой ее врачи пока не отпускают. Анита Цой добавила, что больница за две недели ей порядком поднадоела. "Но что делать?! Буду набираться сил и наслаждаться этой неземной красотой!" – заключила знаменитость.

Напомним, что Анита Цой попала в больницу с COVID-19 в конце июня. Артистка строго соблюдала карантин, поэтому сложно понять, где она подхватила опасный вирус.

Сначала состояние звезды описывали как стабильно тяжелое. Спустя несколько дней после госпитализации Анита Цой вышла на связь с поклонниками из палаты и сообщила, что ей уже лучше.