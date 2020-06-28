Баба Лера: Кудрявцева впервые опубликовала фото внука

Несмотря на то, что Лера Кудрявцева ведет достаточно провокационное шоу, разоблачающее многих звезд, ведущая предпочитает не разглашать подробности своей личной жизни. Так, только спустя два года, теледива решилась показать своего двухлетнего внука поклонникам.

Личная жизнь Леры Кудрявцевой всегда была покрыта тайной. Девушка никогда не рассказывала о семейных проблемах и тщательно скрывала изменения в жизни своих детей. Еще в 2018 году стало известно о том, что телеведущая стала бабушкой. Увидеть же звездного внука удалось только спустя два года.

Лера Кудрявцева призналась, что не верит в сглаз или колдовские привороты. Но телеведущая уверена, что энергетика окружающих ее людей может оказывать сильное влияние на здоровье близких и родных. Девушка изредка делится снимками с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочерью Машей. А вот старшего сына Жана мало кто видел на совместных фотографиях со звездой.

Переломный момент произошел 26 июня, тогда Лера Кудрявцева опубликовала целую серию ярких инстаграм-историй, сделанных во время семейного отдыха. Недавно телеведущая рассказала о том, что она в компании своей дочери отправилась загорать в Адлер. Чуть позже выяснилось, что вместе с ними проводит время и старший сын Кудрявцевой. Молодой человек приехал на долгожданный отдых вместе со своей семьей.

Кудрявцева поделилась несколькими милыми фотографиями, на которых запечатлена с двухлетним внуком в бассейне.

"Теперь я – баба Лера. А это внук, мой любимый Лева", – с гордостью сообщила телеведущая.

Стоит отметить, что на одном из кадров был запечатлен и взрослый сын Леры. Кудрявцева пообещала показать и свою невестку, заранее предупредив пользователей Интернета о том, что жена ее сына невероятно красивая.