Баба Лера: Кудрявцева впервые опубликовала фото внука

Личная жизнь Леры Кудрявцевой всегда была покрыта тайной. Девушка никогда не рассказывала о семейных проблемах и тщательно скрывала изменения в жизни своих детей. Еще в 2018 году стало известно о том, что телеведущая стала бабушкой. Увидеть же звездного внука удалось только спустя два года.
Лера Кудрявцева призналась, что не верит в сглаз или колдовские привороты. Но телеведущая уверена, что энергетика окружающих ее людей может оказывать сильное влияние на здоровье близких и родных. Девушка изредка делится снимками с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочерью Машей. А вот старшего сына Жана мало кто видел на совместных фотографиях со звездой.
Переломный момент произошел 26 июня, тогда Лера Кудрявцева опубликовала целую серию ярких инстаграм-историй, сделанных во время семейного отдыха. Недавно телеведущая рассказала о том, что она в компании своей дочери отправилась загорать в Адлер. Чуть позже выяснилось, что вместе с ними проводит время и старший сын Кудрявцевой. Молодой человек приехал на долгожданный отдых вместе со своей семьей.
Кудрявцева поделилась несколькими милыми фотографиями, на которых запечатлена с двухлетним внуком в бассейне.
"Теперь я – баба Лера. А это внук, мой любимый Лева", – с гордостью сообщила телеведущая.
Стоит отметить, что на одном из кадров был запечатлен и взрослый сын Леры. Кудрявцева пообещала показать и свою невестку, заранее предупредив пользователей Интернета о том, что жена ее сына невероятно красивая.
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