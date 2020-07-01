Спохватилась: одумавшаяся Кожевникова отправилась ко врачам

Актриса Мария Кожевникова переосмыслила жизнь. Знаменитость поняла, что самое время отправиться ко врачам.

Бытует довольно распространенное мнение о том, что звезды зарубежного и отечественного шоу-бизнеса вечно молоды, красивы от природы и имеют безупречное здоровье. Такой стереотип сложился благодаря тому, что знаменитости ежедневно демонстрируют свой достаток и якобы приверженность правильному питанию в социальных сетях.

На деле же все это является скорее красивой витриной, а разного рода "омолаживающие средства", которые появляются на страничках соцсетей звезд, зачастую не более чем рекламный пост.

Российская актриса Мария Кожевникова призналась, что лишь недавно начала уделять должное внимание своему здоровью. Артистка поведала, что стала регулярно сдавать анализы и посещать квалифицированных медиков, когда ей исполнилось 35 лет.

Теперь знаменитости не чужды занятия спортом и правильное питание. При этом в своем новом стремлении Кожевникова часто терпит неудачи: не всегда получается следовать своим же установкам. Однако звезда не намерена сдаваться.

Стоит отметить, что текущее лето Кожевникова решила проводить за городом, вдали от городской суматохи. Это отличный повод избавиться от вредного влияния мегаполиса.