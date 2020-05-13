Неожиданная находка у порога заставила Кожевникову обратиться к специалистам

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова и ее сыновья нашли гнездо. Теперь артистка пытается выяснить, кому оно принадлежит.

Находка ждала Кожевникову в почтовом ящике, который располагается недалеко от входа в ее дом. В коробке из металла какая-то птица свила аккуратное гнездышко и уже отложила больше десятка яиц.

"Кто-то облюбовал себя домик и оставил потомство! Посмотрите в карусели насколько он классный. Есть специалисты, чьи это яички?!" – написала звезда сериала "Универ" в личном "Инстаграм".

Артистка призналась, что удивлена ловкостью птички, которая умудрилась устроить жилище в закрытом ящике. По словам Кожевниковой, "мать" каждый раз поднимала тяжелую железную створку, чтобы пробраться внутрь и выбраться наружу.

Подписчики разделили восторг Марии Кожевниковой. Комментаторы предположили, что хозяйка гнезда, скорее всего, очень маленькая. Интернет-пользователи считают, что потомство может принадлежать синице, ласточке, скворцу или трясогузке.

Также подписчики объяснили звезде сериала "Универ", что согласно народной примете, если птица свила гнездо под крышей или рядом с домом, то хозяев этого жилища ждет благополучный год. Дескать, пернатые выбирают только места с позитивной энергией.