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Домашнее видео Нюши и Егора Крида вызвало бурю в Сети

Домашнее видео Нюши и Егора Крида вызвало бурю в Сети

Нюша. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нюши и Егор Крид, по мнению поклонников, были бы красивой парой. Но увы... Пара давно рассталась. Сейчас же артисты лишь дразнят фанатов нежными видео.
прочитано 167 раз

В апреле этого года Нюша и Егор Крид представили совместную песню Mr. & Mrs. Smith. Тогда же артисты пообещали поклонникам, что снимут клип. На это потребовалось экс-возлюбленным два месяца. Видео появилось на "Ютуб" 29 июня.

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 Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

 Егор Николаевич Крид (Булаткин)

Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

Клип снят по последним трендам – в формате скринлайф. Согласно задумке, Нюша и Егор общаются через мобильные телефон и снимают видео для интернета. В видео показан интерфейс IPhone, а также приложений "Инстаграм", "Тик-Ток", "ВКонтакте" и "Ютуб". Каждый кадр был снят дома, но при этом Нюша и Егор ни разу не показаны вместе.

Всего за несколько дней клип Mr. & Mrs. Smith посмотрели более одного миллиона раз. Поклонники пришли в восторг от совместной работы артистов. "Как хорошо, что бывшие остаются в таких отношениях", "Они могли бы быть идеальной парой", – написали пользователи Сети.

Некоторые фанаты огорчились, увидев в этом трогательном клипе рекламу контрацептивов. По их мнению, такая интеграция испортила видео. "А реклама презервативов это нормально?!", " Презервативы рекламировать в таком видео, вроде и нужная вещь, но в тоже время слишком пошло", – отметили поклонники.

Напомним, Нюша и Егор Крид расстались порядка четырех лет назад. В 2017 году певица вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. Она подарила возлюбленному дочь. Малышку назвали Симбой.

Автор: 1 июля 2020, 20:17 Источник: YouTube-канал "NYUSHA MUSIC" ✓ Надежный источник
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