"Папина доча": народ ахнул от маленькой наследницы Нюши

Певица Нюша поделилась свежими фотографиями с Симбой. Девочке уже полтора года.



Трогательные снимки звезд опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. На них видно, как артистка проводит время с дочкой. Оказывается, малышка во всем копирует маму!

"От туфель до чашки кофе – хочу все, как у мамы!" – подписала кадры певица Нюша. Фотографии пришлись по душе поклонникам исполнительницы.

Многие просто ахнули от того, насколько похожей на своего отца Игоря Сивова растет девочка. "Папина доча", – отметил один из подписчиков певицы Нюши.

Напомним, накануне 2020 года муж звезды опубликовал в личном блоге очень трогательное фото, на котором он обнимает всех своих детей. Помимо Симбы у Игоря Сивова подрастает двое сыновей от первого брака. Фолловеры тут же отметили, что у мужчины, видимо, очень сильные гены, раз все трое детей так похожи на него.

Напомним, певица Нюша вышла замуж за Игоря Сивова летом 2017 года. Их тайная свадьба состоялась на Мальдивах. Почти сразу появились слухи, что артистка беременна. Но она впервые стала мамой только в ноябре 2018-го.