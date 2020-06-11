"Слова просто не нужны": Нюша показала круглый живот

Нюша Шурочкина выложила несколько совместных снимков с супругом Игорем Сивовым и таким образом поздравила его с юбилеем. Очевидно, фото были сделаны в самые счастливые моменты жизни возлюбленных.
На двух опубликованных кадрах Нюша и Игорь запечатлены в свадебных нарядах на берегу океана. Третий снимок, по всей видимости, был сделан в профессиональной фотостудии во время беременности певицы – Игорь нежно прикасается к животу избранницы. "Любимый, иногда слова просто не нужны", – цитирует Нюшу Пятый канал.
Поклонники пришли в восторг от трогательных фотографий супругов. Они также присоединились к поздравлениям. Однако некоторые подписчики все же вспомнили о прошлом избраннике Нюши – певце Егоре Криде. Они отметили, что с экс-возлюбленным Нюша смотрится куда лучше. "Когда я вижу Нюшу рядом с Игорем, меня что-то отталкивает от нее", – заметила поклонница.
Напомним, недавно победитель шоу "Маска" Анатолий Цой сделал весьма непристойное предложение Нюше. Певец поздним вечером позвонил артистке домой. Неловкости моменту добавило присутствие мужа Шурочкиной.
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