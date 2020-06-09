Был обдолбанный: алкоголик Ефремов убил человека под воздействием наркотиков

Накануне вечером Михаил Ефремов на машине вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". Водитель грузовика погиб. Во вторник экспертиза показала наличие наркотических веществ в крови актера.

Резонансное событие разделило российское общество на два лагеря. Одни принялись оправдывать поступок актера, другие, наоборот, жестко осудили его и призвали не садиться за руль пьяными.

Правда, как оказалось, Михаил Ефремов в момент аварии находился под воздействием не только спиртного. На месте ДТП алкометр показал 2,1 промилле при допустимой отметке в 0,16. Химико-токсикологическое исследование дополнило картину: оказывается, перед аварией звезда баловалась и наркотиками.

Как сообщает телеграм-канал "112" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в анализах найдены следы каннабиноидов и кокаина. Медики также отметили косвенные признаки опьянения. Например, зрачки актера были сильно расширены, а координация нарушена.

Да что уж там, судя по видео очевидцев, актер вообще с трудом стоял на ногах. На кадрах, появившихся в Сети, он не мог связать и двух слов, однако осознавал произошедшее и заявлял, что вылечит пострадавшего, ведь у него "денег много".

Водителя грузовика, столкнувшегося с внедорожником звезды, в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако во вторник утром мужчина скончался. Теперь Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.