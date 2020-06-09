"Много непонятных вещей": Яковлева озвучила сенсационные детали аварии с Ефремовым

Общество разделилось на тех, кто сочувствует Михаилу Ефремову, которому теперь грозит до 12 лет тюрьмы, и на тех, кто обрушился с критикой на артиста, не скрывающего своего пристрастия к алкоголю. Что касается самого актера, то так до конца и не понятно, признал ли он свою вину в смертельном ДТП.
Ситуацию прокомментировала актриса Елена Яковлева, которая не раз работала с Михаилом Ефремовым. "Я соболезную, что так случилось. Это ужасно, то, что случилось – смертельный исход", – призналась популярная актриса.
При этом о Михаиле Ефремова Елена Яковлева самого высокого мнения. "Миша, он очень хороший партнер. Он очень хороший артист. И мне очень больно, что это случилось именно с ним. По одной очень простой причине, что очень, очень много непонятных вещей", – заявила артистка.
И вот тут начинается самое интересное. Елена Яковлева заговорила о том, что якобы в автомобиле с Михаилом Ефремовым мог сидеть (или даже сидел) еще кто-то.
"Скажите, пожалуйста, уже известно, кто был с ним рядом в машине? Ну, уже всем это известно, и почему они сбежали? И почему в трудную минуту бросили этого человека? Тоже непонятно", – задалась риторическими вопросами Елена Яковлева.
Отметим, что ранее ряд СМИ утверждали, будто вместе с Михаилом Ефремовым ехали актер Иван Стебунов с женой. В телеграм-каналах даже распространилось фото, сделанное во время инцидента, на котором запечатлен мужчина, похожий на Ивана Стебунова.
Впрочем, сам актер утверждает, что не ехал с Михаилом Ефремовым. Он даже записал видеообращение. Иван Стебунов рассказал, как было дело. По его словам, ему позвонила некая актриса и сообщила о случившемся с Михаилом Ефремовым. Тогда Иван Стебунов поехал на место происшествия и увидел артиста.
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