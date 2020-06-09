"Ценю": Брежнева трогательно призналась в любви близкому человеку

Вера Брежнева в инстаграм-аккаунте опубликовала фотографию мамы. Оказывается, во вторник родительнице звезды исполнилось 68 лет.

Артистка заявила, что мечтает в ее возрасте выглядеть так же прекрасно. На снимке в соцсетях певицы изображена моложавая женщина в купальнике. Она сидит на камне, облокотившись на колено. Как отметила звезда, фото сделано год назад во время одного из путешествий.

Вера Брежнева пожелала маме главного – здоровья. Она сожалеет, что из-за пандемии родная душа празднует день рождения без семьи. Певица добавила, что для нее родительница – самый лучший пример и друг. "Люблю и ценю", – заключила знаменитость.

Она предложила поклонникам присоединиться к пожеланиям. Подписчики заявили, что теперь им понятно, в кого Брежнева такая красавица. Некоторые сначала и вовсе подумали, что на фотографии артистка "без фильтров".

"Мама просто волшебная🙏🏻 Поздравляю от всего сердца (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Копия мамы вы, Вера. Я сначала подумала, это вы", "Подумала, Вера в фильтре "Старость". С днем рождения", "Как вы на маму похожи))) копия))) мама-красавица", "Сначала посмотрела фото и подумала, Верочка без фильтров... Потом прочитала комент и аж пристыдилась... 👏", – отметили в комментариях.