Звезда сериала "Мажор" Обласов считал поцелуи с Брежневой: Получилось раз шесть

Актер Александр Обласов любит вспоминать о съемках с вокалисткой Верой Брежневой. Красавице-блондинке пришлось раз за разом целовать звезду сериала "Мажор".

Зрители знают Александра Обласова как исполнителя роли Жеки в детективном проекте Первого канала. Как-то на съемках судьба свела артиста с певицей Верой Брежневой. 42-летний Обласов от общения с вокалисткой остался под впечатлением.

По сценарию Вере необходимо было поцеловать Александра, правда, только в щеку. "Было несколько дублей, плюс еще укрупнение планов и все прочее. Получилось раз шесть – семь я ее в щечку поцеловал", – с юмором заметила звезда сериала "Мажор" в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека". Обласов не скрывает, что любит хвастаться этим эпизодом.

Артист также поведал, что в самоизоляции ему, как и многим сейчас, приходится туго, особенно с финансами, ведь все съемки заморожены. Александр признался, что ради семьи готов поработать курьером.

Звезда сериала "Мажор" отметила, что это не первая сложная жизненная ситуация. Пять лет назад Александр Обласов потерял отца. Смерть близкого человека подкосила артиста. В тот момент он понял, что созрел для крещения. Сериал "Мажор" можно смотреть онлайн на видеоплатформе Ivi.ru.