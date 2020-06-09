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"Противно": Водонаева в шоке от известия о пьяном ДТП Ефремова

Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Водонаева в шоке из-за аварии в Москве, которая произошла по вине Михаила Ефремова. Блогерша пожелала гореть в аду тем, кто садится за руль нетрезвым.
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Гневной речью экс-участница "Дома-2" разразилась в своем инстаграм-аккаунте. Она вспомнила, как работая криминальной журналисткой в Тюмени, снимала ДТП.

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"Фу, как противно от новости про Ефремова, это просто чудовищно", – высказалась звезда. "Я считаю, что люди, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии – просто исчадья ада", – заявила Алена Водонаева.

Она отметила, что в Сети много ужасных сцен, когда водители въезжают в остановки, сбивают людей на пешеходных переходах и пьяные вылетают на встречную полосу. Блогерша негодует: зачем люди в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль, если можно вызвать такси.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня. На Смоленской улице джип "Гранд Чероки" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Лада". Водитель "Лады" скончался. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Как писали "Дни.ру", Алена Водонаева воспитывает единственного сына Богдана. Она держит его в ежовых рукавицах. Сутки напролет мальчик проводит за компьютером, однако не играет в "стрелялки", как многие его сверстники. Ребенок занимается в Инжинириуме при МГТУ имени Баумана (курсы для детей и школьников в центре инновационного творчества и технопарке. – Прим. ред.).

Автор: 9 июня 2020, 13:34 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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