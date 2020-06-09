Стриженова вышла замуж и сообщила о скорых родах

Пара планировала устроить пышное торжество и пригласить всех звездных родственников, но злосчастная пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Молодые ограничились скромным праздником.
Свадьба была под угрозой срыва. Александра Стриженова хотела посетить стоматолога – сделать виниры. "В моем списке желаний был очень важный пункт – выйти замуж с красивой улыбкой", – отметила девушка.
К намеченной дате торжества влюбленные не успевали сделать задуманное. Стриженова уже опустила руки и уже собралась пустить все на самотек, но за неделю до празднования все же мобилизовалась и начала усиленную подготовку.
Девушка рассказала, что им с Артуром не удалось купить кольца, пришлось буквально за день до торжества заказывать их на одном из сайтов, как и платье. Однако тот наряд, который она очень ждала, пришел не вовремя, и Александра Стриженова отправилась на регистрацию в спортивном платье, кедах и фате.По ее словам, сотрудники загса провели бракосочетание вполсилы. Пару не хотели расписывать, потому что Александра Стриженова не взяла с собой свидетельства о расторжении предыдущего брака и о перемене фамилии. Но потом влюбленных все же расписали.
Событие Александра Стриженова с мужем отметили в теплом семейном кругу. Девушка рассказала, что они решились на большой шаг – хотят усыновить ребенка и начать строительство дома. "И, наверное, скоро у нас родится еще один малыш", – заявила она.
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