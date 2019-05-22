Роды молодой Стриженовой показали в скандальном шоу
Внучка прославленного актера Олега Стриженова недавно родила шестого ребенка. Однако не все они являются ее биологическими детьми. Александра является суррогатной матерью. У нее был договор с парой, которой она родила двойню, но супруги отказались от малышей – пришлось отдать их в приют.
Мию женщина вынашивала для Галины и Вячеслава Жуковских. В последний момент Александра перестала выходить с ними на связь и в итоге выписалась тайно. Во время шоу были показали роды Стриженовой – как она мучилась во время схваток и тужилась под наблюдением медиков. Кроме прочего, гостям студии и телезрителям открылись многочисленные татуировки на ее теле.
Александра огорошила всех, заявив, что состояла в интимных отношениях с Вячеславом, поэтому Мия – ее дочь. Якобы Жуковский красиво ухаживал: водил в кафе и делал подарки. Стриженова поддалась эмоциям, переживая из-за расставания с мужем. Роман завершился, когда она узнала, что ранее любовник был осужден, да к тому же увлекся 19-летней девушкой.
Галина Жуковская и Александра Стриженова прошли ДНК-тест, чтобы узнать, кто из них является матерью малышки. Результаты оказались в пользу внучки актера.
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