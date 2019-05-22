Роды молодой Стриженовой показали в скандальном шоу

Александра Стриженова стала гостьей скандального шоу "ДНК". Она рассказала подробности рождения дочери Мии, также было показано видео появления малышки на свет.

Внучка прославленного актера Олега Стриженова недавно родила шестого ребенка. Однако не все они являются ее биологическими детьми. Александра является суррогатной матерью. У нее был договор с парой, которой она родила двойню, но супруги отказались от малышей – пришлось отдать их в приют.

Мию женщина вынашивала для Галины и Вячеслава Жуковских. В последний момент Александра перестала выходить с ними на связь и в итоге выписалась тайно. Во время шоу были показали роды Стриженовой – как она мучилась во время схваток и тужилась под наблюдением медиков. Кроме прочего, гостям студии и телезрителям открылись многочисленные татуировки на ее теле.

Александра огорошила всех, заявив, что состояла в интимных отношениях с Вячеславом, поэтому Мия – ее дочь. Якобы Жуковский красиво ухаживал: водил в кафе и делал подарки. Стриженова поддалась эмоциям, переживая из-за расставания с мужем. Роман завершился, когда она узнала, что ранее любовник был осужден, да к тому же увлекся 19-летней девушкой.

Галина Жуковская и Александра Стриженова прошли ДНК-тест, чтобы узнать, кто из них является матерью малышки. Результаты оказались в пользу внучки актера.