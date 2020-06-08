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"Она пустое место!": Прохор Шаляпин плюнул в лицо режиссеру "Фабрики звезд"

Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Прохор Шаляпин нелестно высказался о Лине Арифулиной, которая режиссировала первые пять сезонов проекта "Фабрика звезд". Певец решил опровергнуть ее слова о том, что он шесть раз пытался попасть на вокальное шоу.
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На днях продюсер и режиссер Лина Арифулина заявила, что Прохор Шаляпин попал на проект "Фабрика звезд" лишь с шестого раза. Это произошло потому, что у нее не сложились отношения с певцом. Якобы Шаляпин с первого сезона пытался прорваться на вокальное шоу, а Арифулина постоянно ему отказывала.

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Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

После такого высказывания Прохор решил выступить с критикой в адрес Лины. Певец уверяет, что никогда не сотрудничал с этим режиссером. Кроме того, на "Фабрику звезд" он попал уже после того, как Арифулина покинула проект.

Шаляпин не стал скрывать, что в вокальное шоу его взяли после трех неудачных попыток пройти кастинг. Так или иначе, Прохор гордится вовсе не "Фабрикой звезд", а своим образованием, которое он получил в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Что же касается заявления Арифулиной, то его Шаляпин считает лишь способом привлечь внимание. Режиссеру, которого уже все позабыли, просто был нужен пиар, считает певец.

"Она вообще много чего наговорила, приложила меня в прямом эфире. Могу сказать только одно: она никто, пустое место!", – сказал Прохор.

Напомним, в 2006 году Прохор Шаляпин стал финалистом "Фабрики звезд". Певец занял четвертое место.

Автор: 8 июня 2020, 21:11 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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