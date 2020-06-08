"Она пустое место!": Прохор Шаляпин плюнул в лицо режиссеру "Фабрики звезд"

Прохор Шаляпин нелестно высказался о Лине Арифулиной, которая режиссировала первые пять сезонов проекта "Фабрика звезд". Певец решил опровергнуть ее слова о том, что он шесть раз пытался попасть на вокальное шоу.

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