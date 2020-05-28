Прохор Шаляпин призвал ноющих из-за безденежья звезд быть скромнее

По словам вокалистка, "первая плеяда" отечественных звезд действительно находится в менее бедственном положении, чем их незнаменитые коллеги. Работникам небольших театров, цирков, танцевальных и вокальных ансамблей сейчас туго как никогда, и именно им требуется помощь от государства.
"Творческие люди, которые не имеют доступа на телевидение, а значит, и большой известности, но которые также зарабатывают на хлеб творческим трудом и которые, по большому счету, делают намного больше для развития искусства и сохранения культуры в нашей стране, чем, так называемые, "суперзвезды (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассудил Прохор Шаляпин.
Вокалист поддержал высказывание лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Тот ранее заявил, что отечественные звезды оккупировали телевидение, устроили там междусобойчик и "плюют на публику с высоты собственного величия".
Прохор Шаляпин добавил, что любой народный артист обязан быть патриотом. А истинная любовь к родине заключается не в наградах, медалях и пафосных речах, а в уважении к аудитории. Любви к людям, которых представители шоу-бизнеса обязаны развлекать. "Надо быть скромнее, господа суперзвезды!" – высказался Шаляпин.
Напомним, некоторые отечественные знаменитости жалуются на сложное материальное положение. Например, муж Наташи Королевой, стриптизер Сергей Глушко, намекнул, что не отказался бы от государственной поддержки на время карантина.
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