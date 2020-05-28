Прохор Шаляпин призвал ноющих из-за безденежья звезд быть скромнее

Исполнитель поделился рассуждениями на тему безденежья среди артистов. Прохор Шаляпин уверен, что помощь из бюджета надо оказывать не всем.

По словам вокалистка, "первая плеяда" отечественных звезд действительно находится в менее бедственном положении, чем их незнаменитые коллеги. Работникам небольших театров, цирков, танцевальных и вокальных ансамблей сейчас туго как никогда, и именно им требуется помощь от государства.

"Творческие люди, которые не имеют доступа на телевидение, а значит, и большой известности, но которые также зарабатывают на хлеб творческим трудом и которые, по большому счету, делают намного больше для развития искусства и сохранения культуры в нашей стране, чем, так называемые, "суперзвезды (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассудил Прохор Шаляпин.

Вокалист поддержал высказывание лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Тот ранее заявил, что отечественные звезды оккупировали телевидение, устроили там междусобойчик и "плюют на публику с высоты собственного величия".

Прохор Шаляпин добавил, что любой народный артист обязан быть патриотом. А истинная любовь к родине заключается не в наградах, медалях и пафосных речах, а в уважении к аудитории. Любви к людям, которых представители шоу-бизнеса обязаны развлекать. "Надо быть скромнее, господа суперзвезды!" – высказался Шаляпин.

Напомним, некоторые отечественные знаменитости жалуются на сложное материальное положение. Например, муж Наташи Королевой, стриптизер Сергей Глушко, намекнул, что не отказался бы от государственной поддержки на время карантина.