"Стыд и позор!": протянувшие руку за подаянием звезды взбесили Шаляпина

Московские театры, концертные залы, цирк и зоопарк еще 17 марта отменили спектакли, концерты и представления из-за угрозы распространения коронавируса. В ближайшее время индустрия развлечений вряд ли восстановится. Многие артисты лишились доходов и стали публично жаловаться на судьбу-злодейку.

Одной из первых о тяжелой ситуации объявила Анастасия Макеева, скудные запасы которой иссякли мгновенно. "Мы сейчас все в одном положении – я потеряла все без исключения источники дохода раньше, чем в стране объявили самоизоляцию, и до осени мне ничего не светит" – пожаловалась Макеева на своей странице в "Инстаграм". – Всю жизнь я работала более многих из вас, но никогда не обвиняла никого".

Вторит ей стриптизер Тарзан. Он недоволен тем, что государство не помогает людям творческих профессий. Мол, выплаты нужны не пенсионерам, которые имеют какой-никакой доход, а тем, кто остался без заработка. Здесь стоит сделать небольшую ремарку: на Новом Арбате в центре Москвы у жены Тарзана есть огромная квартира, в подмосковном Крекшино певица имеет дом, а ее мать владеет недвижимостью в Майами.

"Я осуждают всех артистов, которые публично плачутся, – сказал Шаляпин. – Это просто неприлично! Мне жалко пенсионеров с их мизерными доходами и людей, которые платят кредиты. Вот им сейчас тяжело. Многие оказались просто за гранью нищеты. А артистам, у которых есть и дома в разных странах, и накопления, стыдно должно быть плакаться и просить помощи у государства".

"Человек, который умирает с голоду, идет и находит себе работу, – справедливо заметил Прохор. – Коллегам, которые жалуются на безденежье, я бы посоветовал пойти разгружать вагоны, работать таксистами, курьерами по доставке еды, дворниками, укладчиками плитки. Работа есть всегда. А сидеть и жаловаться на судьбу – последнее дело".