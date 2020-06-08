"Все выдает породу": Дана Борисова удивила сходством с младшей сестрой

Дана Борисова – весьма популярная личность. Она очень любит привлекать к себе внимание, устраивать и вмешиваться в скандалы. Младшие сестры, можно сказать, являются полной противоположностью знаменитости. Они остаются в тени и предпочитают вести обычный образ жизни.
Телеведущая рассказала, что ее 40-летняя сестра Ксения много лет работала стюардессой. Однако сейчас родственница занимается "наземной работой". У Ксении нет возлюбленного, женщина дома держит пять кошек.
Второй сестре Даны Виктории 22 года. Она учится в институте. Девушка испытывает некоторые проблемы со здоровьем. Кстати, недавно телеведущая помогала ей с лечением и способствовала проведению операции.
Борисова отметила, что наиболее близкие отношения у нее сложились с Викторией, несмотря на то, что у них разные мамы. Вероятно, потому, что Ксения большую часть жизни провела в небе.
Снимками сестер Дана поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на свою знаменитую сестру. "Младшая на вас больше похожа. Может, из-за того, что обе блондинки", "Очень похожи с Лерой. А старшая очень похожа на маму", – заметили подписчики.
Некоторые пользователи Сети, которые, вероятно, вживую видели Дану и Ксению, утверждают, что сестры похожи, однако совсем не внешностью. "Для того, чтобы это утверждать, нужно видеть вас рядом! Повадки, манера разговора, повторит головы! Все выдает породу!", – написала внимательная поклонница.
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