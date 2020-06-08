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"Сын что-то скрывает": новые данные о пропаже Бари Алибасова

Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Окружение сбилось с ног в поисках Бари Алибасова. Вот уже на протяжении нескольких дней продюсер не выходит на связь. Да и сын его ведет себя странно, как считает его представитель.
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6 июня был день рождения у одного из самых скандальных представителей отечественного шоу-бизнеса – продюсера Бари Алибасова. Вот только дозвониться до него с поздравлениями никто из друзей не смог. Забили тревогу и близкие. Они утверждают, что продюсер не отвечает на звонки. Он буквально пропал.

Несмотря на то, что адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин утверждал, что такое (исчезновение) якобы уже случалось с его клиентом, пресс-секретарь Вадим Горжанкин весьма встревожен, ведь сегодня уже второй день, как продюсер не выходит на связь. "4 июня на такси его увез сын, и с тех пор его никто не видел и ни разу с ним не разговаривал... Приехал сын забрал его из квартиры, увез и все. Сын не отвечает ни на звонки, ни на сообщения", – пожаловался Горжанкин.

По словам мужчины, раньше не все свои дни рождения Бари Алибасов проводит в таком стиле. "По крайней мере, он всегда звонки принимает с поздравлениями, и в соцсетях что-то выкладывает. А тут – ни слуху, ни духу. Подозрительно все это", – заключил мужчина.

Горжанкин отметил, что продюсер никогда не позволял себе на такое долгое время прерывать контакты с собственным персоналом. Также мужчина находит странным поведение сына Бари Алибасова. "Где он? Что с ним? Никто не знает. Сын что-то скрывает. Со мной всегда сын нормально общался. Мы с ним всегда контактируем. В этот раз как будто скрывается. Чем он занимается – неизвестно", – заключил пресс-секретарь продюсера. Он заявил, что если Бари Алибасов и дальше будет молчать, то он напишет заявление о пропаже.

Автор: 8 июня 2020, 17:03 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

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