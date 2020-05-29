"Я сразу все подписал": Алибасов выступил после скандальных слов жены о разводе

Сын продюсера группы "На-На" Бари Алибасова публично разбирается со своей женой Виолеттой. Женщина намерена расстаться с ним и уже якобы подала на алименты. При этом сам мужчина отметил, что они с супругой подписали брачный договор.

На днях вышло откровенное интервью Виолетты Гришиной, жены сына Бари Алибасова, Бари. В нем женщина сообщила, что именитый супруг никак не помогает ей в воспитании их общей дочери, маленькой Амелии. А когда Виолетта решила подать на развод, якобы тот его так и не дал.

Журналисты связались с Бари Алибасовым, чтобы он прокомментировал сенсационное интервью супруги. "Я вот прямо сейчас сижу с нашим ребенком. Я только за последний месяц перекинул своей жене 150 тысяч рублей на карту. Но ей все мало", – посетовал Бари.

По его словам, Виолетта просто привыкла к ухаживаниям таких состоятельных мужчин, которые ей "по миллиону в месяц дают". "Поэтому 150 тысяч рублей для нее, конечно, несущественно. Для кого-то 150 тысяч много, а для кого-то – сущие копейки", – философски рассудил Алибасов.

Уже на протяжении долгого времени супруги вместе не живут. Однако, по словам Бари, их отношениями рулит именно Виолетта, она принимает решения, как захочет – так и будет.

"Но мне странно, как она подает на алименты, если она все еще моя жена. У нас даже инициатива брачного контракта в свое время была от супруги. Я сразу все подписал", – отметил интересную подробность сын прославленного продюсера.

Напомним, что у Бари Алибасова дочь Амелия родилась зимой 2019 года. Однако отношения у Бари и Виолетты стали портиться еще до рождения дочери. По словам женщины, они просто не сошлись характерами. По последним данным, Виолетта Гришина живет в частном доме родителей в Калининграде. В свободное время подрабатывает.