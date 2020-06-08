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"Я уже не могла смотреть на себя в зеркало": Клара Новикова рассказала о "болячках"

Клара Новикова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Клара Новикова рассказала о том, как проводит режим самоизоляции. Артистка пожаловалась на отсутствие работы, на внешний вид и на "болячки".
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Клара Новикова занялась домашним хозяйством и наконец сделала то, до чего раньше у нее не доходили руки. Иногда она выходит на улицу, однако других людей обходит стороной. "Недавно мы поехали покрасили головы, чтобы привести себя в порядок. Потому что я уже не могла смотреть на себя в зеркало", – призналась юмористка.

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Что касается финансовых проблем, то о них она предпочитает не распространяться. Однако честно говорит, что у нее нет дополнительного заработка. "Все происходит, когда ты этого не ждешь. Приходят какие-то счета. Но это жизнь. Мало ли какие случаются непредвиденные обстоятельства? Но я никогда не говорю, что у меня осталась последняя тысяча, или 35 тысяч рублей, как жаловались некоторые артисты. Потому что кому это вообще интересно знать?" – задала риторический вопрос артистка.

При этом она призналась, что у нее никогда в жизни не было такого долгого рабочего простоя. В итоге, она стала думать о том, на что раньше не обращала внимания. Например, на самочувствие.

"О своих болячках никогда не задумывалась. И вдруг я стала чувствовать, что у меня что-то происходит. Я раньше вообще этого не понимала, потому что на это просто не было времени", – призналась Клара Новикова.

Артистка заговорила и о работе в театре. Она отметила, что не представляет, как может играть на сцене без зрителей. "Уж как мы зависимы от публики! Представьте себе, как вечер юмора будет проходить без зрителей. Нам же важен отклик аудитории", – объяснила юмористка.

Автор: 8 июня 2020, 16:51 Источник: Teleprogramma.pro
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