"Просто ужас": пожилую Клару Новикову попросили снять "парашюты"

Гостьей очередной встречи в "Виторган-клубе", намеченной на 21 мая, станет народная артистка России Клара Новикова. Но поклонники искренне надеются, что любимая артистка появится перед ними в приличном наряде.
"Попросите Клару сменить стилиста, пусть снимет свои парашюты! Ну просто ужас!", – обратились люди к чете Виторганов. Но Эммануил Гедеонович стал на защиту подруги. " Ну зачем же Вы даете советы как одеваться Актрисе..?! Тем более, что у Нее есть свой стиль! И многим нравится!" – огрызнулся он.
Сама Клара Новикова, кстати, считает, что яркость и вычурность добавляют ей молодости и легкости. Она не хочет одеваться стандартно, считая, что это достаточно скучно и неинтересно. К тому же в память твердо запало, что в детстве мама шила ей наряды, которых Клара стыдилась. По ее словам, в тех платьях, что мне мама ей шила или покупала, неловко было появляться на улице. "Штанишки с резиночной внизу я носила чуть ли не до замужества, все старалась их поднять повыше, чтобы незаметно было", – рассказала юмористка в одном из интервью. Поэтому вероятно, что желание носить необычную одежду родом из детства.
Многие модные критики осуждают странные бесформенные наряды Клары Борисовны, которые не подчеркивают достоинства фигуры, а превращают артистку в нечто аморфное. Но она внимания не обращает на это.
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