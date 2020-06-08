Газманов откровенно о разводе: Мы остались людьми

Как отметил исполнитель, он долгое время пел в ресторанах Калининграда, но потом решил попробовать покорить Москву. Жена восприняла идею спокойно и поддержала.
Вместе с семьей Олег Газманов перебрался в столицу. Правда, слава пришла не сразу. В трудные времена, чтобы обеспечить семью, музыкант не боялся работать руками. "Я и вагоны разгружал", – признался певец в эфире шоу "Судьба человека".
Однако Газманов мечтал об известности. Он заявил, что по ночам ему снилось, как весь зал поет его песни. Когда, наконец, желание осуществилось, артист часто брал с собой на гастроли и сына. Мальчик вместе с папой выходил на сцену и даже пел.
Родион Газманов также появился в студии шоу "Судьба человека". Молодой человек отметил, что мама спокойно относилась к тому, что он ездит с отцом по разным городам. "Я почти даже не пропускал школу", – улыбается артист.
Музыкант отметил, что ему тяжело дался развод родителей. Пара официально рассталась в 1997 году. Родион заявил, что для него семья – это фундамент, поэтому новость об уходе отца он воспринял болезненно. Как отметил парень, в тот момент у него случилась "трещина в мироздании".
Олег Газманов заявил, что благодарен своей первой супруге за то, что она смогла воспитать такого чудесного сына. Также исполнитель добавил, что делал все, чтобы его ребенок ни в чем не нуждался. "Мы сохранили хорошие отношения, остались людьми", – уверена звезда.
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