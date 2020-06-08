Как Бабкина зарабатывает на своей болезни

После тяжелого лечения от пневмонии Надежда Бабкина оказалась на пике популярности. Она заключает рекламные контракты.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Заболевание сыграло на руку певице в плане заработков. Она прекрасно выглядит и активно трудится: снимается на телевидении и руководит театром "Русская песня".

После новостей о болезни и исцелении на Надежду Бабкину обратили внимание крупные компании. Знаменитость стали привлекать к созданию рекламы.

По имеющейся информации, в кампании одного из крупных брендов артистка выступает в модной коллаборации с музыкантом Тимати. Есть у звезды и другие заманчивые предложения.