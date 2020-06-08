"Скучаю": полностью голая Бледанс выставила фото

Эвелина Бледанс на своей странице в "Инстаграм" опубликовала крайне откровенное фото. Вместе с этим, актриса поделилась с подписчиками своими переживаниями.

Актриса Эвелина Бледанс продолжает будоражить умы и сердца своих поклонников не сколько яркими ролями в многочисленных проектах, сколько своей открытостью и любовью к провокациям за пределами съемочной площадки. Очередной снимок артистки исключением не стал.

На своей странице в "Инстаграм" Эвелина Бледанс рассказала о душевных терзаниях по необычному поводу. "Скучаю по баньке, очень! Или уже где-то открыли?", – написала она. По всей видимости, карантин в России, ограничивший доступ в том числе и к заведениям подобного рода, помешал артистке наслаждаться любимым хобби.

Впрочем, не так много внимания поклонников Эвелины Бледанс досталось тексту, который она написала. Куда как больше взглядов привлек снимок, которым она сопроводила свое выступление.

Из того, что можно назвать полноценным предметом одежды, на Эвелине Бледанс оказалась только банная шапка-буденовка. В остальном же артистка предстала перед фотографом абсолютно голой, прикрыв свою наготу покрывалом.

Подобный вид не оставил пользователей Сети равнодушными. Кто-то не стал скрывать своего восхищения изгибами артистки, все же проглядывающими из-за покрывала. Другие решили покритиковать звезду за излишнюю, с их точки зрению, любовь к публчичному обнажению.