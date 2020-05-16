"Весь день без еды": Бледанс сообщила о резком ухудшении самочувствия

Эвелина Бледанс, как и многие россияне, соблюдает карантин. Однако в отличии от большинства истосковавшихся по работе и развлечениям артистка отлично чувствует себя на самоизоляции. Звезда много времени проводит с 8-летним сыном Семеном – у ребенка синдром Дауна, и особенный малыш нуждается в большом количестве внимания и любви. Так что Бледанс с радостью проводит время дома и вовсе не стремится возвращаться на работу.
Все же потребность в средствах к существованию сделала свое дело, и звезде пришлось отправиться на съемки. Такое поведение не понравилось звездному организму, и он решил устроить бунт. Перед выездом на работу Эвелине резко подурнело, у нее сильно разболелся живот и в целом состояние было удручающим.
Сильная женщина не стала обращать внимания на такие мелочи и отправилась на съемки, где стойко выдержала время в кадре. Кстати, этот подвиг Эвелина Бледанс совершила ради шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Точнее, ради денег – в своем инстаграм-аккаунте знаменитость призналась, что с радостью осталась бы дома, но семье нужны деньги.
"Честно говоря, я еще десять раз подумаю перед следующим выездом из дома. Но, надо работать – куда деваться", – написала актриса.
При этом расстройством кишечника злоключения знаменитости не закончились – по приезду домой у нее подскочила температура. "Весь следующий день я провела без еды и с грелкой на животе", – откровенничает Бледанс.
Сама артистка объясняет недомогание психосоматикой
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