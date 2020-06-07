Беременную звезду "Дома-2" обманули с квартирой мошенники

В своем инстаграм-аккаунте "пышка" из шоу "Дом-2" сообщила, что только за одни день поисков им пришлось дважды столкнуться с аферистами. Каждый раз с нее и мужа требовали предоплату до заключения договора, а один раз квартиру сдавали люди, выдающие себя за хозяев.
Ранее Саша Черно сообщила, что нужно жилье найдено. Но радость участницы телестройки оказалась преждевременной, потому что предыдущие жильцы с квартиры решили не съезжать. Звезда шоу "Дом-2" пожаловалась, что уже устала искать крышу над головой, тем более на большом сроке беременности.
Напомним, Саша Черно и Иосиф Оганесян в июле впервые станут родителями. Семейная пара на первое время после рождения малыша захотела пожить отдельно от периметра шоу "Дом-2". Уже несколько недель после приезда с Сейшельских островов участники телестройки ищут съемную квартиру.
Как писали "Дни.ру", ранее Саша Черно заявила, что хочет покинуть шоу "Дом-2". Девушка устала от постоянной травли хейтеров и того, что недоброжелатели лезут в их личную жизнь с супругом и постоянно ее критикуют.
Популярные темы форума
Рифмы для тети Ли
Всё таки кто тут осведомительница
Зачем Путин меняет Конституцию?
Русские
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Кто такой Клава??
Самый некрасивый политик
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Хотите жить в Европе?