Беременную звезду "Дома-2" обманули с квартирой мошенники

Участники шоу "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян хотят снять квартиру. При поисках жилья семейная пара столкнулась с обманом.

В своем инстаграм-аккаунте "пышка" из шоу "Дом-2" сообщила, что только за одни день поисков им пришлось дважды столкнуться с аферистами. Каждый раз с нее и мужа требовали предоплату до заключения договора, а один раз квартиру сдавали люди, выдающие себя за хозяев.

Ранее Саша Черно сообщила, что нужно жилье найдено. Но радость участницы телестройки оказалась преждевременной, потому что предыдущие жильцы с квартиры решили не съезжать. Звезда шоу "Дом-2" пожаловалась, что уже устала искать крышу над головой, тем более на большом сроке беременности.

Напомним, Саша Черно и Иосиф Оганесян в июле впервые станут родителями. Семейная пара на первое время после рождения малыша захотела пожить отдельно от периметра шоу "Дом-2". Уже несколько недель после приезда с Сейшельских островов участники телестройки ищут съемную квартиру.

Как писали "Дни.ру", ранее Саша Черно заявила, что хочет покинуть шоу "Дом-2". Девушка устала от постоянной травли хейтеров и того, что недоброжелатели лезут в их личную жизнь с супругом и постоянно ее критикуют.