"В экран не влезаю": Гузеева активно борется с лишним весом

Несмотря на то, что телеведущая долгие годы борется с лишним весом, обрести стройность ей пока не удалось. Работа обязывает ее быть в тонусе, поэтому Лариса Гузеева делает все, чтобы не набрать лишние килограммы.
Когда звезда в очередной раз отправилась на рынок за продуктами для десерта, которым она позже порадовала гостей программы, то разоткровенничалась с одной из продавщиц на эту тему. В молочном отделе телеведущей предложили отведать сливки, но ей пришлось отказаться. "Меня кормить не надо, я и так уже в экран не влезаю", – заявила знаменитость.
Артистку привлекает процесс приготовления блюд. Хотя раньше она и представить себе не могла, что будет с удовольствием стоять у плиты. Лариса Гузеева призналась, что в молодости "была отвратительной, никакой: ни помощницей, ни хозяюшкой".
По словам актрисы, до десятого класса она даже ни разу не стирала себе нижнего белья – все делали за нее. Поэтому теледива заверила, что если у кого-то подрастает ленивая дочка, то это вовсе не значит, что это навсегда.
Кроме того, Лариса Гузеева отметила, что долгое время была изгоем среди знакомых и родственников, так как рано не рожала детей. Также она призналась, что и внуков ждет без энтузиазма, поскольку не готова с ними нянчиться с полной самоотдачей.
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