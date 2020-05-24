Гузеева рассказала о проблеме: Муж смотрит на худых подружек

Популярная телеведущая столкнулась с проблемой в браке. Лариса Гузеева рассказала, что муж смотрит на ее подруг.

В воскресенье, 24 мая, вышел новый выпуск программы Ларисы Гузеевой "На даче!". Знаменитость приехала к семье Шараповых, чтобы решить их проблемы. В эфире героиня шоу Ксения призналась Ларисе Гузеевой, что из-за лишнего веса над ней смеются старшие сестры. Девушка располнела после беременности.

Ведущая посоветовала Ксении взять себя в руки и похудеть. Лариса Гузеева рассказала, что тоже в прошлом имела проблемы с лишними килограммами. "Муж говорил, что ему все нравится и ничего страшного. Но потом я взяла себя в руки, так как стала замечать: он на моих худых подружек смотрит", – вспомнила звезда.

Недавно Лариса Гузеева попала в оздоровительную клинику. Специалисты разработали для звезды уникальную диету. Телеведущая отметила, что за время пребывания в учреждении она много узнала об особенностях своего организма, и пообещала себе больше не возвращаться к прежнему образу жизни.

Напомним, с 1999 года Лариса Гузеева состоит в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. Они дружили много лет перед тем, как узаконить отношения. В 2000 году актриса родила возлюбленному дочь Ольгу. Звезда признается, что у них случались кризисы в отношениях, однако в конце концов влюбленным удалось преодолеть трудности.