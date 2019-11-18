Безвольная Лариса Гузеева нацелена вернуть форму

Телеведущая заявила, что собирается сбросить пару лишних килограммов, чтобы улучшить состояние здоровья. Тем не менее, на пути к заветной цели она столкнулась с проблемами.
По словам актрисы, у нее напрочь отсутствует сила воли. Кроме того, мешают достигнуть результата и подружки знаменитости. Они регулярно подкармливают Гузееву высококалорийными вкусностями.
Звезда записала видеообращение, неспешно прогуливаясь по пляжу Финского залива. Она заявила, что с удовольствием искупалась бы. Но побоялась, что окружающие сочтут ее сумасшедшей.
Ведущая шоу "Давай поженимся" призналась, что эти места любимы ею с детства. С особой теплотой она относится к Балтийскому морю.
Отметим, у Гузеевой уже был опыт похудения. В прошлом году ей удалось сбросить десять килограммов. Но, к сожалению, светская львица не смогла удержать результат, и прежний вес вернулся обратно.
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