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Пресняков и Подольская представили сыну нового члена семьи

Пресняков и Подольская представили сыну нового члена семьи

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com.
Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось пять лет. Артемий получил долгожданный подарок. Как оказалось, наследник знаменитостей давно мечтал о собаке.
прочитано 238 раз

Наталья и Владимир понимают, что хлопоты по уходу за животным лягут на плечи взрослых. Между тем знаменитости уверены, что их сын уже достаточно большой, чтобы часть забот взять на себя.

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 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Породу выбрали небольшую – кавалер-кинг-чарльз-спаниеля. Этих собак называют компаньонами.

В Сторис личного микроблога Наталья Подольская показала встречу Артемия со щенком. Пса назвали Бася. Собаку попытались спрятать в подарочную коробку, однако животное наотрез отказывалось сидеть смирно. Новый член семьи захотел на волю раньше времени и обнаружил себя.

Артемий, естественно, был вне себя от восторга. Сын Подольской и Преснякова обнимал и гладил питомца. Мальчик не хотел выпускать пса из рук.

По словам Натальи Подольской, ей хочется, чтобы детство ее сына было наполнено радостью и счастьем. Артистка не стала скрывать, что дома Артемий – это центр Вселенной и пуп Земли. Ради отпрыска она и ее супруг Владимир Пресняков готовы расшибиться в лепешку.

Автор: 7 июня 2020, 00:09 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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