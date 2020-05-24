"Стало скучно": Подольская поведала о переменах

Наталья Подольская и Владимир Пресняков живут в мире и гармонии, чем приводят в восторг фанатов. Несколько лет назад в их семье появился наследник – оказалось, что это событие резко изменило мнение Натальи о своем теле.



Знаменитая участница "Фабрики звезд-5" и известный певец Владимир Пресняков стали родителями пять лет назад – на свет появился долгожданный сын Артем. Рождение наследника придало певице уверенности себе, что выразилось достаточно необычным образом – девушка перешла на "жесткое мини".



"Я строго отхожу от лиричной дивы. Скучно стало в этом амплуа", – призналась молодая мама в своем "Инстаграм". Она объяснила перемены в подходе к собственному образу и внешности появлением ребенка. По словам артистки, став матерью, она почувствовала в себе жажду огня.

"Я полностью изменила гардероб, перешла на жесткое мини. Раньше комплексовала, мне было неудобно в коротких нарядах", – откровенничает 38-летняя Наталья Подольская. А вот рождение наследника зарядило ее новыми силами и подарило уверенность в себе. Певица рассказала, что стала активно заниматься спортом, а заметные результаты и постройневшая фигура мотивируют ее и дальше не останавливаться.

Теперь девушка щеголяет спортивным телом в откровенных нарядах, носит короткие платья и радуется своему цветущему виду. Примечательно, что 52-летний Владимир Пресняков ничуть не ревнует красавицу и не ограничивает ее в стремлении показать себя миру.