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"Здесь разберут по косточкам": Рапунцель из "Дома-2" назвала реалити-шоу школой жизни

Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official
Алена Рапунцель появилась "Доме-2" в феврале 2018 года. Изначально она пришла на проект, чтобы помочь своей беременной сестре, но потом стала встречаться с Ильей Яббаровым. Позже девушка родила от возлюбленного сына Богдана. Алена очень полюбила "Дом-2" и называет его своим домом.
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"Как в жизни, только с камерами", – отметила звезда реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель. На проекте девушка испытывает и переживает разные эмоции, события, старается находить общий язык с другими участниками.

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Рапунцель уверяет – на "Доме-2" нет сценария и ролей. Все, что происходит на этой территории – правда. Девушка, которая уже долго находится на проекте, наблюдает за многими людьми, которые так и не нашли в нем своего места. Алена заметила, что остаются лишь те, кто готов к школе жизни, как на этом реалити-шоу.

Чтобы решить свои проблемы, нужно посмотреть своим страхам в глаза, считает участница шоу. Нужно пережить все этапы, стать увереннее в себе.

"Если у тебя есть проблема, то здесь тебе ее разберут по косточкам и порой это больно, это ломает", – написала Алена в своем инстаграм-аккаунте.

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Публикация от Алена Рапунцель (@alenatoffi_official)

Пользователи Сети также решили высказаться на эту тему. Некоторые отметили, что в "Доме-2", остаются лишь наглые и беспринципные люди, которые "за деньги готовы продать душу дьяволу". Другие же поклонники проекта неоднократно замечали во время эфира, что Рапунцель жалуется на проект, говорит об усталости и просит отпустить ее домой.

Напомним, что сейчас участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель состоит в отношениях с новой звездой проекта Максимом Колесниковым. Илья Яббаров же встречается с Настей Голд.

Автор: 5 июня 2020, 12:15 Источник: Instagram
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