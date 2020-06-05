"Здесь разберут по косточкам": Рапунцель из "Дома-2" назвала реалити-шоу школой жизни

"Как в жизни, только с камерами", – отметила звезда реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель. На проекте девушка испытывает и переживает разные эмоции, события, старается находить общий язык с другими участниками.
Рапунцель уверяет – на "Доме-2" нет сценария и ролей. Все, что происходит на этой территории – правда. Девушка, которая уже долго находится на проекте, наблюдает за многими людьми, которые так и не нашли в нем своего места. Алена заметила, что остаются лишь те, кто готов к школе жизни, как на этом реалити-шоу.
Чтобы решить свои проблемы, нужно посмотреть своим страхам в глаза, считает участница шоу. Нужно пережить все этапы, стать увереннее в себе.
"Если у тебя есть проблема, то здесь тебе ее разберут по косточкам и порой это больно, это ломает", – написала Алена в своем инстаграм-аккаунте.
Пользователи Сети также решили высказаться на эту тему. Некоторые отметили, что в "Доме-2", остаются лишь наглые и беспринципные люди, которые "за деньги готовы продать душу дьяволу". Другие же поклонники проекта неоднократно замечали во время эфира, что Рапунцель жалуется на проект, говорит об усталости и просит отпустить ее домой.
Напомним, что сейчас участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель состоит в отношениях с новой звездой проекта Максимом Колесниковым. Илья Яббаров же встречается с Настей Голд.
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