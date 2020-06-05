Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Пятница
5 июня
Лента новостей
06:38
Бородина подвергла детей опасности
04:23
Кейт Миддлтон шокирована подлым предательством друга
02:08
Покинувший Москву футболист Тарасов скучает по дочкам
01:12
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 июня 2020 года
00:19
"Настоящая русская баба": Боня похвасталась навыками сантехника
21:54
В Московском метро произошло ЧП
21:49
У оставшегося без имущества Жигунова отобрали последнюю надежду
21:44
Лукашенко перед выборами накинулся на оппонента: Наглец, такой чистый и пушистый
21:43
В Москве из-за прорыва канализации потребовалась помощь экстренных служб
21:37
В Орловской области мужчина избил продавщицу и ограбил магазин
21:24
Валерия в ярости из-за разборок Пригожина
21:21
В направлявшемся в Москву автобусе обнаружили голодного львенка
21:07
Под Петербургом полицейские не могут найти обнаглевшего хулигана
20:59
Сати Казанова победила страшную болезнь
20:44
"Снова беременна?": Седокова оставила странное послание
20:37
Под Москвой в жилом доме произошел взрыв газа
20:26
Роскошная Ковальчук в купальнике возбудила россиян
20:24
Карантин разрушил одну из самых крепких пар в Голливуде
20:11
В Кирове из-за действий коммунальщиков обрушился дом
20:05
Блогер-фармацевт Диденко выставила напоказ новую грудь: Скоро станет помягче
19:52
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:27
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
18:59
"Папа голенький как раз": дочь Бородиной шокировала заявлением
18:50
В Кузбассе разъяренный пес набросился на маленького ребенка
18:23
Эксперты предсказали "катастрофическую безработицу" из-за коронавируса в России
18:04
Мария Миронова трогательно поздравила старшего сына с днем рождения: Близнец мой
18:00
Маленькая дочь Виторгана преподала урок 80-летнему отцу
17:57
Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года
17:48
На "Евровидение-2021" отправляют нового участника от России
17:41
Мечтающую о замужестве Барановскую довели до слез
17:37
Панин убежал от заведенного Пригожина
17:27
Дочь Маликова нашла способ обогатиться во время пандемии
17:16
Готовьтесь к увольнению: как не стать нищим в кризис
17:00
Сябитова сообщила о съемках "Давай поженимся!" во время карантина: Нервы сдают
16:54
В России обнародована важная информация о вакцине от коронавируса
16:52
В Москве ввели новый тип электронных пропусков
16:43
Победитель "Евровидения" Рыбак пристрастился к препаратам
16:13
Мошенники похитили деньги со счета Жарикова из сериала "Глухарь"
16:10
Худеющей Семенович предрекли скорое ожирение
16:09
Затравленный Пригожин взвыл из-за едких нападок известного артиста
15:50
Красавчик из "Иванушек" впервые рассказал о романе с Жанной Фриске
15:48
"Бабуля": седую неухоженную Бондарчук страшно скрючило
15:47
Путин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
15:40
Телеканал "Россия 1" объявил о выходе остросюжетного сериала "Анка с Молдаванки"
15:33
Собчак обвинила Канделаки в воровстве
15:32
Под Смоленском при пожаре погибли люди
15:27
"Пуля-дуля": Рудковская стала посмешищем после досадной ошибки
15:17
Молодой любовник показал странные предсмертные послания Ирины Цывиной
15:14
На повышение пенсии в России предложили направить 1,3 триллиона
14:56
"Это все непривычно!": Кудрявцева изумилась мерам предосторожности в торговом центре
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больная дочь обратилась к Любови Успенской: Ты соучастница!
"Скотина, тварь!": отборная площадная матерщина Пьехи в прямом эфире возмутила народ
На "Евровидение-2021" отправляют нового участника от России
Валерия в ярости из-за разборок Пригожина
Миронов заявил о бедственном положении артистов театра: Мне не смешно
У Аллы Пугачевой в паспорте оказалась другая фамилия
Шоу-бизнес
Бородина подвергла детей опасности

Бородина подвергла детей опасности

Ксения Бородина. Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ксения Бородина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотографию с дочерьми, которые стоят рядом с огромным тигром. Девушка заявила, что дети обожают играть с диким животным.
прочитано 147 раз

Телеведущая рассказала, что во время прогулки по коттеджному поселку они встретили соседку по кличке Шанель. Тигрица живет у дрессировщика Михаила Зарецкого. На территории его дома содержатся несколько львиц и тигриц. Ксения Бородина заверила, что мужчина просто спасает от голодной смерти диких животных.

ПО ТЕМЕ

"Папа голенький как раз": дочь Бородиной шокировала заявлением

Мат и крики: Бородина поделилась странными методами "воспитания" мужа

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Также телеведущая призналась, что ей и старшей дочери страшно даже находиться рядом с Шанель. Зато Теона возится со зверем, как с котиком. "Вот она лаять не умеет и я ее за это люблю))) идеальная))) и дом охраняет и шуму от нее нет) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишет Ксения Бородина.

Однако подписчики не оценили смелость теледивы. Многие осудили звезду за беспечность, ведь хищник на то и хищник – от него можно ожидать чего угодно. "Тигра чем то колят. Поэтому от нее и шума нет и она идеальная, что даже детей к ней можно подпустить. Ну не характер же у нее такой! Бедное животное. На волю бы тебе", – считает один из подписчиков.

"Вот это соседка. Я б наверное из дома не вышла 😂", "Ого! Я бы побоялась с детьми подходить к тигру😳", "Бедный тигр. Ну не для этого созданы дикие животные", "Я бы тоже в шоке была, от такой соседкой собаки", – отметило большинство.

Автор: 5 июня 2020, 06:38 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Бородина вышла в свет после смерти отца

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко перед выборами накинулся на оппонента: Наглец, такой чистый и пушистый
Лукашенко отправил в отставку правительство Белорусии
Белорусский политик предсказал поражение Лукашенко во втором туре выборов
Путин поздравил дозвонившегося ему Трампа

Шоу-бизнес

У оставшегося без имущества Жигунова отобрали последнюю надежду
Валерия в ярости из-за разборок Пригожина
Сати Казанова победила страшную болезнь
"Снова беременна?": Седокова оставила странное послание

Проишествия

Режим ЧС и гнев Путина: разлив топлива в Норильске обернулся серьезными последствиями
На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов откровенно о сексе в "Доме-2" и гомосексуализме

Певец не стал ничего скрывать

Шоу-бизнес

Жуков изощренно изнасиловал жену перед иконами

Женщина пожаловалась на экс-возлюбленного
Шоу-бизнес

"Это все непривычно!": Кудрявцева изумилась мерам предосторожности в торговом центре

Телеведущая сравнила происходящее с фантастическим фильмом
Шоу-бизнес

Воды по щиколотку: в доме Бледанс случилось ЧП

Артистка показала жуткие кадры

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия
Мария Шарапова получила звание чемпионки по стонам на корте
"Было трудновато": олимпийская чемпионка откровенно о сложностях в работе с Тутберидзе
Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+