"Папа голенький как раз": дочь Бородиной шокировала заявлением

Ксения Бородина опубликовала в инстаграм-аккаунте забавное видео с участием домочадцев. Малышка насмешила поклонников необычным заявлением.

Телеведущая снимала на видео, как младшая дочь обедает. На кадрах перед девочкой на столе стоит тарелка с супом. Видимо, девочка не хочет позировать маме, поэтому просит ее убрать камеру. "А теперь я смотрю, а ты не снимай", – сказала Теона.

Впрочем, ребенок не захотел оставлять родительницу без контента, поэтому предложил оригинальную альтернативу. "Вот ты можешь папу поснимать пока, он тут голенький как раз", – лопотала малышка.

Камера сдвинулась в сторону супруга Ксении Бородиной. Мужчина в это время, видимо, тоже ел, однако слова дочери привели его в шоковое состояние. Последнее, что можно увидеть на кадрах, – полные удивления глаза Курбана Омарова. Телезвезду очень развеселило видео, и она оценила умение Теоны перевести тему. "Учитесь!" – шутит ведущая шоу "Дом-2".

Поклонники с юмором восприняли выходку девочки. Естественно, всех интересовал главный вопрос: "Почему она сказала, что голенький?" Тут мнения разделились: "Наверное, имела ввиду побритый (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Может без штанов😂", "Видимо для привлечения внимания )", "Она имела ввиду голую руку, которая не в футболке. Это ж дети".