"Шоу достойно ее талантов": потерпевшую крах Собчак гонят на "Дом-2"

Слухи о возвращении на проект возмутили Ксению Собчак. Телеведущая заявила, что не собирается участвовать в съемках новых выпусков. "Как можно делать такие фейки про меня?!", – сказала звезда в эфире собственного ютуб-шоу.
По мнению Лены Миро, журналистке не стоит стыдиться предложения от создателей программы "Дом-2". Шоу достойно Ксении Собчак и ее талантов. "Чего вопишь? Хорошее будущее тебе предложили!", – обратилась сетевой эксперт к знаменитости.
Блогер обратила внимание, что каждое дело, которым занималась телеведущая, заканчивалось провалом. В частности, Лена Миро вспомнила новую передачу Ксении Собчак на Первом канале – "Док-ток". Программа оказалась непопулярная среди зрителей, и через некоторое время телеведущая покинула ее.
Журналистка неадекватно оценивает себя, уверена Лена Миро. Телепроект "Дом-2" – это идеальное для нее место. Ксения Собчак идеально вписывается в коллектив, который возглавляют Ольга Бузова и Ксения Бородина. "Необоснованные амбиции губят людей", – подчеркнула блогер.
Эксперт предположила, что через несколько лет россияне забудут журналистку: "Ты давно неинтересна ни мне, ни читателям". Лена Миро порекомендовала Ксении Собчак принять приглашение телевизионщиков, в противном случае она в скором времени останется без работы.
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