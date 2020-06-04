Елена Малышева на радостях нарушила масочный режим

Доктор и ведущая передачи "Здоровье" Елена Малышева активно ведет свой инстаграм-аккаунт. Эксперт каждый день делится с народом секретами здорового образа жизни, а также иногда напоминает о правилах нахождения на улице во время пандемии коронавируса.
Однако недавно пользователи Сети могли заметить, что Малышева не следует своим же рекомендациям. Она, очевидно, придерживается мнения – правила для того, чтобы их нарушать.
Телеведущая пришла в недавно открывшийся ГУМ, где решила съесть мороженое. В это время доктор сняла себя на видео, которое опубликовала в "Сторис". Видно, что Елена сняла маску, также на ней не было перчаток.
"ГУМ открылся, товарищи! Вот, какое счастье! Боже ж ты мой! Ем мороженое. Нарушаю все на радостях!" – сообщила Малышева.
После этого Елена предпочла пообщаться с сотрудниками магазинов, а также снять на видео несколько витрин с одеждой и прочими товарами. Кстати, через некоторое время Малышева посетила ЦУМ.
Напомним, недавно Филиппу Киркорову предложили сняться в передаче Елены Малышевой в роли простаты. О реакции народного артиста ранее писали "Дни.ру".
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