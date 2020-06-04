От сексуальности не осталось и следа: Семенович в халате и без макияжа приняли за уборщицу

Спортсменке, певице и актрисе Анне Семенович весной исполнилось 40 лет. Мы привыкли видеть ее в полном боевом раскрасе, и даже не представляем, какая она по ту стороны рампы.

Слава карантину, артисты начали делиться в соцсетях фотографиями без фильтров и ретуши. В романе "Мастер и Маргарита", помнится, Арчибальд Арчибальдович продавал судачков "а-натюрель". Анна Семенович тоже предстала перед поклонниками без прикрас.

"Вот такая я без фильтров, совершенно натуральная и честная с вами, – улыбнулась она. – Даже цвет волос уже почти свой, родной. Я давно уже не помню себя такой натуральной и своей, ведь в 23 года попала в группу "Блестящие" и понеслось. Блестки, яркий мейк, рыжая копна волос, высокие шпильки... И только дома я могла опять стать собой, сняв с себя надменный налет сексуальности и смыв следы пафоса".

"Эти три месяца самоизоляции для меня стали настоящей перезагрузкой, – заверила певица. – Меня посещали разные мысли. Иногда даже хотелось все бросить и начать сначала, взять и полностью поменять профессию! Я это сделала в 2002 году, когда из фигуристки превратилась в ведущую на телевидении".

Правда, не всем поклонникам вид Семенович без грима пришелся по душе. "На уборщицу похожа", "В лесу увидишь – грибы отдашь", "Неузнаваемая без косметики, конечно", – пишут удивленные люди.