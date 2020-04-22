"7-8 минут – и финал": как сексуальная Семенович удовлетворяет ненасытных мужиков

Звезда знает, как приготовить в самоизоляции вкусный обед из того, что есть под рукой, даже если у продуктов заканчивается срок годности. Например, она поделилась фирменным рецептом курицы с овощами.
"Туда можно положить все, что есть в холодильнике, – заявила Семенович. – Даже то, что уже кажется слегка испорченным. Продукты в наше непростое время выкидывать нельзя! Я, например, использую морковь по-корейски, сметану, помидоры и овощные консервы – кукурузу и фасоль".
Правда, готовить ей сложно – мешают длинные ногти. "Маникюр давно никто не делал", – пояснила артистка.
Курицу и томаты она порезала на мелкие кусочки. Эту смесь высыпала на сковородку с кипящим маслом, посолила и поперчила. "Сейчас будет целый таз еды!" – улыбнулась певица. В эфире программы "Сидим дома со звездами" на канале ТВ-3 она пояснила, как готовить ее любимый соус: сметану надо смешать с солью перцем, карри и хмели-сунели.
За это время курица успела подрумяниться. Сексуальная Анюта добавила в нее две столовые ложки соуса, очищенные томаты, морковь по-корейски, кукурузу и фасоль из баночки и все перемешала. "7-8 минут – и финал, – ликует Семенович. – Мужики, которые всегда голодны, довольны!"
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