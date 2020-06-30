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Шоу-бизнес

"Нищую" Ротару подняли на смех: Наглость!

София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Как и многие артисты, София Ротару пострадала от пандемии: массовые мероприятия под запретом, значит, выступлений не будет еще долго. По разным данным, знаменитость потеряла порядка 40 миллионов рублей.
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Однако некоторые уверены, что отсутствие этих денег певица даже не заметит. Например, Сергей Соседов довольно резко высказался по поводу потерянных гонораров дивы.

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София Ротару певица, актриса

Музыкальный критик видит, что тысячи людей сейчас остались без работы и средств к существованию. Народ думает о том, как прокормить семью, рад и десятке тысяч от государства. Именно поэтому считать, сколько миллионов потеряла "мультимиллионерша Ротару", – абсурдно и смешно. Он назвал певицу супербогатой женщиной, которая даже не заметила отсутствия пары пары цифр на своем счету.

По мнению Сергея Соседова, артистке непозволительно жаловаться на трудности. "Наглость зашкаливает!" – не унимается критик. Он уверен, что София Ротару успела заработать на несколько жизней вперед.

Также знаток музыки усомнился в словах концертного директора исполнительницы, который заявил, что предприниматели готовы платить миллионы за появление звезды на корпоративе. По мнению Соседова, певица столько не стоит. Кумиры у молодежи уже другие, и престарелая артистка просто набивает себе цену подобным враньем.

Автор: 30 июня 2020, 20:35 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Ротару в 70 лет выглядит как девочка

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Конечно набивает цену Господи столько заработать и еще ей надо работать Сколько можно То писали,чтьо она при смерти,в коме,после криза Пишут все,чтот угодно Живет в таком прекрасном городе-курорте,имеет остинницуТак понаслаждайся жизнью,у которой виден уже горизонтНет еще и еше петь под фоно,плясать,скакатьОт куда столько здоровья
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