"Нищую" Ротару подняли на смех: Наглость!

Как и многие артисты, София Ротару пострадала от пандемии: массовые мероприятия под запретом, значит, выступлений не будет еще долго. По разным данным, знаменитость потеряла порядка 40 миллионов рублей.

Однако некоторые уверены, что отсутствие этих денег певица даже не заметит. Например, Сергей Соседов довольно резко высказался по поводу потерянных гонораров дивы.

Музыкальный критик видит, что тысячи людей сейчас остались без работы и средств к существованию. Народ думает о том, как прокормить семью, рад и десятке тысяч от государства. Именно поэтому считать, сколько миллионов потеряла "мультимиллионерша Ротару", – абсурдно и смешно. Он назвал певицу супербогатой женщиной, которая даже не заметила отсутствия пары пары цифр на своем счету.

По мнению Сергея Соседова, артистке непозволительно жаловаться на трудности. "Наглость зашкаливает!" – не унимается критик. Он уверен, что София Ротару успела заработать на несколько жизней вперед.

Также знаток музыки усомнился в словах концертного директора исполнительницы, который заявил, что предприниматели готовы платить миллионы за появление звезды на корпоративе. По мнению Соседова, певица столько не стоит. Кумиры у молодежи уже другие, и престарелая артистка просто набивает себе цену подобным враньем.