Для обнищавшей на 40 миллионов Ротару деньги уже не важны: Может себе позволить

София Ротару, как и многие представители шоу-бизнеса, осталась во время самоизоляции без доходов от выступлений. По самым скромным подсчетам звезда потеряла порядка 40 миллионов рублей.

Коллега исполнительницы Мила Романиди уверяет, что переживать за материальное состояние певицы не стоит. Да, знаменитость, как и все, осталась без концертов, однако главная потеря для Софии Ротару не деньги. Как отметила артистка, больше всего соперница Пугачевой переживает из-за того, что не может дарить зрителям тепло и любовь.

Как отметила Романиди, народная артистка СССР и великая женщина может позволить себе все, в том числе и длительный отдых с детьми в любимом доме. Звезду такого уровня, как София Ротару, деньгами не удивить, тем более в столь почтенном возрасте: у нее уже все есть. Мила Романиди уверена, что считать чужие наличные – плохая привычка.

Певица вспомнила свое знакомство с Софией Ротару. Это произошло на "Песне года", где молодая исполнительница выступила с композицией "Гавайская гитара".

После концерта к ней подошла легенда российской эстрады, обняла и похвалила. Певица пророчила юной артистке большое будущее. Как отметила Романиди, несмотря на то, что Ротару – мегазвезда, она всегда с уважением и добротой относилась к начинающим музыкантам.

Мила Романиди – российская певица и актриса. Последнее время часто выступает экспертом в различных телешоу на Первом канале, "России-1", "Спасе", ТВЦ и других.