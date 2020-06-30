Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Вторник
30 июня
Лента новостей
19:29
Житель Алтая бросил жену-инвалида в подвал и избил до смерти
19:16
Для обнищавшей на 40 миллионов Ротару деньги уже не важны: Может себе позволить
18:51
Шойгу назвал срок завершения испытаний вакцины от COVID-19
18:40
Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года
18:21
Кадони посрамил зазнавшуюся Собчак: "Дом-2" дал ей старт
18:07
Косметолог рассказала о способе "загореть" без солнца и солярия
17:56
В Анапе ребенок умер, играя в песке на пляже
17:47
Концерты drive-in: в Лужниках выступят The Hatters и Zivert
17:34
"Смириться очень трудно": Басков показал могилу отца
17:33
Звезда сериала "Воронины" Дужников сделал трогательное фото с семьей: Всегда грустно уезжать
17:04
44-летняя звезда "Клона" Джованна Антонелли продемонстрировала стройное тело в микрокупальнике
16:34
Ревущие поклонники не находят себе места: появилась информация о смерти Алексея Глызина
16:32
В Подмосковье 14-летний школьник до смерти забил мужчину
16:32
Борющийся с раком крови банкир Тиньков переболел коронавирусом
16:17
Жители Подмосковья жалуются на нашествие змей
16:07
Кадыров призвал сделать Путина президентом пожизненно
16:00
Звезды "Великолепного века" Узерли и Феттахоглу похвастались снимками с подросшими детьми
16:00
Школьникам из разных классов запретят общаться между собой
16:00
Режиссер "Приключений Незнайки" попал в больницу
15:54
Дроздов открестился от дружбы с Познером
15:21
Душевное здоровье мужа Гагариной вызвало опасения
15:18
Похудевшая Ирина Пегова спровоцировала жаркие споры в Сети
15:12
Анна Мария Ефремова махнула рукой на свою мать
14:52
Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит и его жена отметили годовщину свадьбы
14:42
Башаров вышел сухим из воды после скандала с избиением жены
14:41
Закирова с длинными волосами шокировала народ
14:40
Скончалась вдова прославленного российского тренера Кондрашина
14:27
Хабиб Нурмагомедов поведал о трудностях профессиональной борьбы: Это не игра
14:12
"Дешевый и омерзительный спектакль": Волочкова рвет и мечет из-за слитого видео ее отдыха
14:06
Путин дал напутствие россиянам перед днем голосования по поправкам к Конституции
14:06
Жительница Украины пострадала от удара молнии через розетку
13:57
В Москве при загадочных обстоятельствах погиб известный актер
13:44
Женатый актер Гуськов оказался причастным к появлению пятого ребенка Порошиной
13:35
Популярный артист разводится с женой после 24 лет брака
13:18
Сергей Шнуров получил престижную должность
13:09
Павел Деревянко высказался о появлении полиции на съемках сериала "Беспринципные": Фигня какая-то
12:55
Семье погибшего в аварии с участием Ефремова водителя нанесли новый удар
12:50
На якутской шахте произошел пожар
12:38
Анонсировано новое обращение Путина к россиянам
12:37
Наталия Гулькина отреагировала на использование своей песни в американском сериале "Менталист"
12:25
Рудковская устроила разборки с матерью из-за Гнома Гномыча
12:11
Под Нижним Новгородом при пожаре погибли 4 человека
11:57
Слепаков переписал сценарий сериала "Окаянные дни" ради дочерей Машковой: Блат блатом погоняет
11:51
Принц Гарри сгорел со стыда из-за несдержанной Меган Маркл
11:45
Купившая за 120 миллионов рублей квартиру Бузова рассказала о безденежье
11:25
Звезде "Папиных дочек" Карпович угрожают расправой после слухов о романе с Прилучным : Ты ему не пара, ты скелетина страшная
11:16
Молитесь за нее: врачи спасают инфицированную Аниту Цой
11:01
"И спелись, и спились": Галкин выступил в лесу с Басковым и Мазаевым
10:55
"Богомолица в сарафане с ****": Солнцев плюнул в Волочкову за грехопадение и блуд
10:51
В ТиНАО авария унесла человеческую жизнь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ткнули клумбой в рыло": Шнуров поднял на смех настрадавшуюся во время потасовки Собчак
Умерла на руках у дочери: люди несут цветы к могиле Утяшевой
"Не ее лицо": Пугачева без косметики напугала народ
Бывший муж Бледанс показал любовь особенного сына к младшей сестре
"От нее тошнило. Это такая гадость": друг Петросяна вылил на Брухунову ушат помоев
Появились подробности романа Гагариной с молодым продюсером: Живет на две семьи
Шоу-бизнес
Для обнищавшей на 40 миллионов Ротару деньги уже не важны: Может себе позволить

Для обнищавшей на 40 миллионов Ротару деньги уже не важны: Может себе позволить

София Ротару. Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look/www.globallookpress.com
София Ротару, как и многие представители шоу-бизнеса, осталась во время самоизоляции без доходов от выступлений. По самым скромным подсчетам звезда потеряла порядка 40 миллионов рублей.
прочитано 197 раз

Коллега исполнительницы Мила Романиди уверяет, что переживать за материальное состояние певицы не стоит. Да, знаменитость, как и все, осталась без концертов, однако главная потеря для Софии Ротару не деньги. Как отметила артистка, больше всего соперница Пугачевой переживает из-за того, что не может дарить зрителям тепло и любовь.

ПО ТЕМЕ

Петров женился на племяннице Ротару

Григорьев-Апполонов показал Ротару в экстремально короткой юбке

 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Как отметила Романиди, народная артистка СССР и великая женщина может позволить себе все, в том числе и длительный отдых с детьми в любимом доме. Звезду такого уровня, как София Ротару, деньгами не удивить, тем более в столь почтенном возрасте: у нее уже все есть. Мила Романиди уверена, что считать чужие наличные – плохая привычка.

Певица вспомнила свое знакомство с Софией Ротару. Это произошло на "Песне года", где молодая исполнительница выступила с композицией "Гавайская гитара".

После концерта к ней подошла легенда российской эстрады, обняла и похвалила. Певица пророчила юной артистке большое будущее. Как отметила Романиди, несмотря на то, что Ротару – мегазвезда, она всегда с уважением и добротой относилась к начинающим музыкантам.

Мила Романиди – российская певица и актриса. Последнее время часто выступает экспертом в различных телешоу на Первом канале, "России-1", "Спасе", ТВЦ и других.

Автор: 30 июня 2020, 19:16 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Героя Украины Софию Ротару привлекли в новогоднюю ночь в Москве

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Раде высказались о шансах Зеленского стать последним президентом Украины
Трамп оскорбительно высказался в адрес Меркель
Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии
Зеленскому пригрозили уголовным делом за закон о запрете русскоязычных школ

Шоу-бизнес

Ревущие поклонники не находят себе места: появилась информация о смерти Алексея Глызина
Борющийся с раком крови банкир Тиньков переболел коронавирусом
Дроздов открестился от дружбы с Познером
Душевное здоровье мужа Гагариной вызвало опасения

Проишествия

Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Для обнищавшей на 40 миллионов Ротару деньги уже не важны: Может себе позволить

У артистки сорвались десятки концертов
Шоу-бизнес

Кадони посрамил зазнавшуюся Собчак: "Дом-2" дал ей старт

Шоумен не понимает позицию звезды
Шоу-бизнес

"Смириться очень трудно": Басков показал могилу отца

Артист не может оправиться от потери

Шоу-бизнес

Башаров вышел сухим из воды после скандала с избиением жены

Актера не накажут за рукоприкладство

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года
Гороскоп на июль 2020 года
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+