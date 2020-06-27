София Ротару потерпела убытки в 42 миллиона рублей

Пандемия коронавируса существенно сократила доходы артистов. Например, стало ясно, сколько могла заработать 72-летняя София Ротару за несколько месяцев карантина.

Концертный директор Софии Ротару Сергей Ларов рассказал, что артистка пока сидит дома. Она не может вылететь из Украины, поскольку авиасообщения по-прежнему ограничены. Это единственное, что останавливает певицу. Если бы не эти ограничения, Ротару уже отправилась бы в Новосибирск, куда ее недавно звали на мероприятие.

Заказчик готов был не только наградить артистку за выступление, но и оплатить все ее расходы, связанные с поездкой. Однако пришлось отказаться от такого заманчивого предложения. Из-за того, что София Михайловна не может покинуть Украину, она ничего не планирует на это лето.

Представитель также отметил, что Ротару очень соскучилась по сцене. Кроме того, уже нужно начать зарабатывать, ведь "коллектив надо кормить". Например, за одно выступление София Михайловна получает не меньше 100 тысяч евро. В месяц у нее было по два-три концерта, а это 14 миллионов рублей. Таким образом, за время карантина артистка могла заработать примерно 42 миллиона.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что София Ротару записывает новые песни. Также появилась информация, какие выступления у артистки могут состояться осенью.