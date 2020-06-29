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"Идите *** отсюда": Волочкова набросилась на полицейских после незаконного посещения монастыря

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова в середине июня отправилась по делам в Астрахань. На обратном пути звезда решила посетить монастырь в Дивеево в Нижегородской области.
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Правда, деревня, в которой расположена обитель, находится на карантине. Еще в середине апреля у нескольких послушниц обнаружили коронавирус, и въезд в село посторонним запрещен до сих пор. Однако балерина решила, что ей закон не писан.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Звезда оставила машину у КПП и пробралась в монастырь через лес. Артистка посетила службу и прогулялась по территории, не забыв сделать несколько десятков фотографий и видео. Администрация Нижегородской области заметила, что балерина нарушила карантин, и в итоге к Анастасии Волочковой пришла полиция, чтобы составить протокол об административном нарушении.

В Сети появился ролик, на котором запечатлен визит стражей порядка к артистке. Судя по видео, балерина ведет себя крайне неадекватно: спорит с полицейскими, матерится, бьет кулаками по столу и даже пытается применить силу, отстаивая свое право на посещение монастыря.

"Идите *** отсюда!" – кричит она стражам порядка. Люди в форме тактично просят артистку не ругаться. "Если бы вы были настоящими мужиками, вы бы просто пожали мне руку и сказали бы "Анастасия, вы большая молодец", а вы занимаетесь какой-то *** просто", – злится звезда.

По мнению балерины, ее решили наказать лишь потому, что она известная личность. Анастасия Волочкова, видимо, не понимает, что пробралась на закрытую территорию и подвергла опасности не только себя, но и местных жителей. Несмотря на то, что режим самоизоляции в стране отменен, на территории Дивеевского монастыря все еще сохраняется опасность заражения коронавирусом.

Автор: 29 июня 2020, 17:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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