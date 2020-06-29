Пугачева без длинных прядей получила массу комплиментов

71-летняя Алла Пугачева показалась поклонникам в непривычном для многих образе. Поклонники поспешили отреагировать на новое фото артистки.

Карантин закончился, поэтому многие знаменитости вновь стали встречаться со своими друзьями из шоу-бизнеса. Например, Алла Пугачева спустя долгое время устроила домашние посиделки в кругу близких людей.

На днях к Примадонне приехали в гости Валентин и Марина Юдашкины, Александр Буйнов, а также Александр Достман с супругой Идой. Собравшиеся решили сделать памятное фото, которое позже Алла Борисовна выложила в свой инстаграм-аккаунт.

На кадре видно, что для встречи артистка надела блузу пижамного кроя в горох и жемчужное ожерелье. Кроме того, Пугачева собрала волосы, что делает очень редко. По крайней мере, поклонники постоянно видят супругу Максима Галкина с распущенными прядями.

Снимок стал особенным, и артистка удостоилась огромного количества комплиментов. Пользователи Сети написали, что такой образ очень идет ей. Некоторые даже заметили, что Алла Борисовна помолодела. "Какая Вы красивая!", "Вам хорошо с убранными волосами – когда Вы открываете шею и лицо!" – считают поклонники.

Напомним, что недавно Алла Пугачева выложила совместное фото с Валентином Юдашкиным. Кадр вызвал массу вопросов. Некоторые отметили, что артистка перестала походить на саму себя.