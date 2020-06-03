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Виктория Дайнеко высказалась об имени дочери

Виктория Дайнеко высказалась об имени дочери

Виктория Дайнеко. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тайна имени наследницы Виктория Дайнеко до сих пор не раскрыта. Звезда поделилась редкими подробностями о своем ребенке.
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Дочь исполнительницы родилась еще 3 октября 2015 года. Весной 2017 года появилась информация о том, что девочку зовут Лидия. Но это оказалось неправдой. Об этом заявила сама Виктория Дайнеко.

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Виктория Петровна Дайнеко Певица, актриса

Знаменитость отметила, что не знает, кто придумал это имя. "Зовут ее совсем не так. Я не очень люблю это обсуждать", – поделилась певица. При этом она добавила, что никому в этом не признается.

По словам звезды, когда дочь захочет представиться и рассказать о себе общественности, она обязательно это сделает. Виктория Дайнеко призналась, что не хочет делать это публичным вопросом.

Также исполнительница рассказала, что не очень любит играть с ребенком, особенно в активные игры. Единственное совместное занятие с малышкой, которое ей доставляет удовольствие – это "разукрашки".

Поклонники не раз отмечали, что Виктория Дайнеко даже после рождения дочери в прекрасной физической форме. 33-летняя артистка шутливо говорит, что спортом она не занимается, но иногда ходит в бассейн. Девушка советует придерживаться правильного питания.

Автор: 3 июня 2020, 21:20 Источник: Радио Romantika ✓ Надежный источник
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Как менялась Виктория Дайнеко

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