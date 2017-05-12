Как менялась Виктория Дайнеко

Имя Виктории Дайнеко стало известным в 2004 году. Тогда симпатичная девушка из Якутии была участницей телепроекта Первого канала "Фабрика звезд-5" под руководством Аллы Пугачевой. Там Вика одержала победу и получила квартиру в Москве. Позже Дайнеко в паре с Алексеем Ягудиныму участвовала в проекте "Ледниковый период", дойдя до финала проекта. Она выпустила несколько альбомов, записывала саундтреки к фильмам. Сегодня Вика разменяла четвертый десяток лет. И в день юбилея мы вспоминаем ее самые яркие образы.