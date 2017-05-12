Как менялась Виктория Дайнеко

Имя Виктории Дайнеко стало известным в 2004 году. Тогда симпатичная девушка из Якутии была участницей телепроекта Первого канала "Фабрика звезд-5" под руководством Аллы Пугачевой. Там Вика одержала победу и получила квартиру в Москве. Позже Дайнеко в паре с Алексеем Ягудиныму участвовала в проекте "Ледниковый период", дойдя до финала проекта. Она выпустила несколько альбомов, записывала саундтреки к фильмам. Сегодня Вика разменяла четвертый десяток лет. И в день юбилея мы вспоминаем ее самые яркие образы.
Российских знаменитостей напугали смертельно опасным монстром
Президент России принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
Всего за год политической карьеры украинский депутат кардинально сменила имидж
На песенном конкурсе в Киеве было много фриков, жести и плагиата
Девушка рассказала о борьбе с болезнью
К акции присоединились жители более чем 50 стран
Артисты делятся с поклонниками рассказами про великий день
Dni.Ru собрали лучшие фотографии с мероприятия
Dni.Ru собрали лучше фотографии первой леди страны
Родственники многих звезд шоу-бизнеса служили в рядах Красной Армии
Актриса призналась, что до сих пор плачет
Выставляющую голоса команду профессионалов запретили пускать в зал
Актриса призналась, что в жизни выглядит вовсе не так эффектно, как на глянцевых снимках
Некоторые домашние питомнцы оказываются физически несовместимы для жизни с хозяевами