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Май 12, 2017
просмотры: 123

Как менялась Виктория Дайнеко

567

Имя Виктории Дайнеко стало известным в 2004 году. Тогда симпатичная девушка из Якутии была участницей телепроекта Первого канала "Фабрика звезд-5" под руководством Аллы Пугачевой. Там Вика одержала победу и получила квартиру в Москве. Позже Дайнеко в паре с Алексеем Ягудиныму участвовала в проекте "Ледниковый период", дойдя до финала проекта. Она выпустила несколько альбомов, записывала саундтреки к фильмам. Сегодня Вика разменяла четвертый десяток лет. И в день юбилея мы вспоминаем ее самые яркие образы. 

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