"Будьте моей женой": Дайнеко взбудоражила россиян интимным фото

В 2015 году впервые стало известно о том, что певица выходит замуж за Дмитрия Клеймана, который был младше ее на семь лет. По словам самой Виктории, разница в возрасте не помешала им построить крепкую семью. Спустя всего несколько месяцев после похода в ЗАГС у пары родилась дочь Лидия. Правда, на этом и закончилась вся семейная история Клеймана и Дайнеко. Молодые люди приняли решение развестись, но постарались сохранить дружеские отношения.
Напомним, что Виктория быстро пришла в форму после родов. Поклонники артистки отмечают, что девушка всегда была обладательницей шикарной фигуры, а родив Лидию, она только похорошела. Дайнеко периодически обвиняют в излишней худобе и просят перестать голодать. Певица уже привыкла к критике в свой адрес, поэтому на просьбы фанатов реагирует спокойно.
Сегодня Виктория в очередной раз побудила пользователей Инстаграма обсудить ее внешность. На свой странице Дайнеко опубликовала вызывающее фото. На нем певица предстала в одних лишь чулках. Многие представители мужского пола отметили, что на девушке "ничего лишнего".
"Виктория, хватит быть одинокой, станьте моей женой", – предложил руку и сердце один из подписчиков певицы.
Во многих интервью артистку спрашивают о действенных способах поддержания такой формы. Виктория всегда шутливо отвечает, что спортом она не занимается, но иногда ходит в бассейн. Девушка советует придерживаться правильного питания и не есть продукты, содержащие глютен.
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